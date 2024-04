Juju Salimeni faz procedimento no bumbum para tirar celulite

Juju Salimeni, 37, revelou ter feito um processo estético para eliminar celulite.

O que aconteceu

A modelo mostrou em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (16), alguns momentos de uma intervenção no bumbum. "Estou fazendo um procedimento chamado 'gold incision'. Ele 'quebra' as celulites. E sim, eu estava com umas bem chatinhas nessa região", falou em seus stories.

No vídeo, a musa fitness usa um maiô sob um roupão de hospital, deixando o bumbum à mostra, enquanto o médico aplica algumas injeções na região embaixo dos glúteos.