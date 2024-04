Acolhimento a Alane mostra diferencial de Tadeu como apresentador do BBB

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, elogiou a forma acolhedora como Tadeu recebeu Alane na despedida dela do BBB. "Achei muito lindo o jeito como ela foi acolhida pelo Tadeu. Ele realmente tem essa coisa carinhosa que os outros apresentadores do BBB não tinham. Essa coisa acolhedora, que é dele mesmo."

Para Leão, as palavras de apoio ditas por Tadeu eram tudo o que Alane necessitava ouvir naquele momento de emoções tão intensas. "Foi lindo o que ele falou para ela. Realmente a ajudou naquele momento, porque ela estava bem desestabilizada e precisava ouvir aquilo que ele falou. Foi muito legal mesmo. Está de parabéns."

Yas Fiorelo concordou com o colega que essa atitude amável é o grande diferencial de Tadeu como apresentador do Big Brother. "Ele tem uma postura muito carinhosa com todos os participantes - até mesmo porque é o primeiro contato que eles têm quando saem da casa. O Tadeu é esse cara que está ali para acolher."

