Davi e Isabelle discutem sobre jogo: 'Nem na final, não falta discussão'

Davi e Isabelle tiveram uma breve discussão hoje (15) sobre suas trajetórias e escolhas de jogo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha do BBB, Davi relembrou quando Isabelle votou em Fernanda e a confeiteira recebeu 10 votos. Segundo ele, Cunhã jogou de forma "unilateral" no reality, mas, na metade de jogo, jogou com ele e o grupo Fadas. "Você se torna uma jogadora adaptável, no meu ponto de vista, de voto. Pra se caso alguém precisar, você poder ajudar", disse.