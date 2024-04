Shakira supera Beyoncé e tem álbum mais ouvido do mundo no ano

Shakira, 47, tem o álbum mais ouvido do mundo no ano até o momento. A cantora lançou "Las Mujeres Ya No Lloram" em 22 de março.

O que aconteceu

Antes do lançamento do 12º disco, a famosa já havia lançado músicas sobre o fim do relacionamento com Gerard Piqué. O casal terminou em junho de 2022 e a separação rendeu várias polêmicas, incluindo uma traição do jogador de futebol.

Conforme o Odds Scanner, "Las Mujeres Ya No Lloram" é o mais ouvido do ano no Spotify. A pesquisa informou que teve mais de 3,6 bilhões de streams na plataforma.