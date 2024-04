André Gonçalves posta vídeo nu e divide opinião de fãs: 'Apelativo'

André Gonçalves, 48, postou um vídeo nu enquanto tomava banho nesta segunda-feira (15).

O que aconteceu

Com o vidro do box embaçado, o ator compartilhou o momento no Instagram. Com a música de Caetano Veloso, "Luz do Sol", de fundo ressaltou: "Boa semana".

No post, o bumbum do famoso chamou a atenção. Ao longo do vídeo, fica de costas para a câmera, sem exibir sua genitália.