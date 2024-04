Gafe gordofóbica prova que Ana Maria precisa se atualizar como comunicadora

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, opina que a animadora matutina da Globo precisa se atualizar enquanto profissional de TV. "Ana Maria ficou antiga. Não se pode falar esse tipo de coisa. É gordofobia. O comunicador tem a obrigação de se modernizar, acompanhar os tempos. Uma profissional experiente como ela deveria ter esse cuidado. Acho que deveria pedir desculpas ao Buda."

Leão recordou que, recentemente, Ana Maria também foi criticada por demonstrar desinformação ao entrevistar ex-BBBs no Mais Você. "Se o programa dela tem um quadro que recebe os eliminados do BBB, o mínimo que ela pode fazer é assistir ao reality, estudar sobre ele, para poder falar com propriedade. Mas não é o que tem feito."

Ele não descarta, inclusive, que as famosas gafes da apresentadora não sejam tão acidentais quanto ela quer fazer parecer. "Conhecendo a Ana como conheço, penso que ela faz de propósito. Lembro que ela costumava dizer aos maquiadores [de seu programa] que ia 'causar' - aí caía da cadeira [ou coisa assim] para testar a audiência. Mas, hoje em dia, isso não cabe mais. É preciso tomar cuidado."

No Sincerão desta segunda-feira (8) no BBB 24 (Globo), Davi, 21 classificou Isabelle, 31, como 'amiga' e Beatriz, 23, como 'egoísta'. O baiano e a vendedora do Braz tiveram uma discussão após a dinâmica, que se encerrou quando Bia colocou uma casca de banana sobre a própria cabeça, numa resposta irônica às críticas de Davi.