Lucas se emociona com foto da casa no BBB 24 e relembra Camila: 'Saudade'

Os participantes do BBB 24 (Globo) foram surpreendidos nesta segunda-feira (8) com fotos de suas casas. O momento foi uma ação patrocinada do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O grupo de top 6 finalistas do reality pode relembrar como é a sala de suas casas. Lucas Henrique falou sobre estar com saudade da ex-esposa, Camila, quando viu a sua. "Essa toalha acompanha eu e a minha esposa há muito tempo. Que saudade da minha casa", disse. Ele contou que se mudou para o apartamento há pouco tempo, mas a toalha os acompanha desde então.