Matteus lamenta reação de Fadas: 'Nem vou mais olhar para Isabelle'

Matteus lamentou hoje (8) a reação de suas aliadas, em especial Beatriz, sobre o clima de romance que vive com Isabelle no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Matteus conversou com Isabelle e Beatriz na sala sobre o desentendimento que a comerciante teve com Alane, envolvendo o beijo entre ele e Cunhã. Depois, ele foi para o Quarto Fadas e disse para Alane que Bia "pegou pilha" de sua história com Isabelle. "Eu nem vou mais olhar para Isabelle, se é isso que pode prejudicar o pessoal", afirmou.