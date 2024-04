Ana Maria Braga chama Lucas Buda de 'menino gordo'

Ana Maria Braga chamou Lucas Buda, do BBB 24, de "menino gordo" no Mais Você (TV Globo) desta terça-feira (9).

O que aconteceu

A apresentadora falava sobre a solidão do participante, que perdeu todos os aliados, quando fez o comentário gordofóbico. "A gente fica com vontade de dar colo pra esse menino gordo, né?", disse, em conversa com a ex-BBB Ana Clara e o ator Silvero Pereira.

A fala repercutiu nas redes sociais. Alguns telespectadores demonstraram surpresa com o adjetivo usado por Ana Maria.