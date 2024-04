Bia coleciona atitudes equivocadas e crava a própria saída do BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, criticou veementemente a atitude de Beatriz para com Davi. "Essa coisa de botar a banana na cabeça, naquele momento, não foi [só] para o Davi, foi para todo mundo. Ela já havia levada levado bronca do Tadeu [por uma atitude similar]. Não tem sentido fazer isso de novo."

Ao responder Davi desta forma, Bia atacou não só o coleta, mas o próprio fandom, opina o jornalista. "A pessoa fala com você e você coloca uma casca na cabeça? Foi uma brincadeira tola e agressiva - um acinte até para o 'Brasil do Brasil' dela. Os próprios seguidores da Bia deviam colocar a mão na cabeça e ver que ela está errando."

Para Leão, tanto Beatriz como Alane, 25, só têm feito cavar a própria cova na competição do Big Brother. "Elas foram muito feias [ultimamente]. Caiu a máscara das duas, que tinham que ser eliminadas logo. Fazendo essas baixarias neste momento do jogo, a própria Bia está se colocando fora do programa, está se colocando como não campeã."

Gafe gordofóbica mostra que Ana Maria precisa se atualizar como comunicadora

Em conversa com Ana Clara Lima, 26, e Silvero Pereira, 41, em seu Mais Você (Globo), Ana Maria Braga, 75, deixou escapar um comentário gordofóbico contra Lucas Buda, 30, do BBB 24 (Globo). A gafe rendeu críticas contra a apresentadora nas redes sociais.