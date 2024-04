Arrogante e prepotente, Fernanda fez por merecer eliminação do BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, opina que Tadeu Schmidt pegou leve demais ao anunciar a despedida de Fernanda. "Esse discurso dele foi muito agradável para uma pessoa arrogante como a Fernanda. A cara dela quando soube que ia sair e o jeito irônico com que foi para os programas a partir dali mostra que ela é, realmente, arrogante. Não era só um personagem lá dentro, não."

O jornalista lamenta que Fernanda tenha se perdido dentro do próprio jogo ao longo do reality. "Ela podia ter jogado mais, porém ficou na cama o tempo todo, tentando orquestrar algumas coisas dali mesmo... Perdeu aquela força, aquele ímpeto do começo. Até jogava, mas foi encolhendo o jogo [com o passar do tempo]."

Leão pensa, inclusive, que a confeiteira merecia ter sido eliminada com uma porcentagem maior de votos. "Foi correto ela sair, mas acho que saiu com pouco. Ela merecia sair com mais. De todos os que mais saíram, a que mais merecia era Fernanda, pela arrogância, pela prepotência - isso sem falar nas frases infelizes e preconceituosas."

Bonvivant: Fernanda mandou bem ao responder Ana Maria Braga à altura

Última eliminada do BBB 24 (Globo), Fernanda, 32, cumpriu o protocolo pós-programa e esteve na manhã desta segunda (1º) no programa Mais Você (Globo). A convidada rebateu uma crítica de Ana Maria Braga, 75, sobre não ter sido 'agradável' em sua participação no reality.