Nizam fala de aumento de paquera com fama e affair com Leticia Spiller

Nizam, o quarto eliminado do Big Brother Brasil 24, comentou como anda o aumento das paqueras desde que conquistou a fama após sua passagem no reality show. O ex-BBB também falou da sua relação com Leticia Spiller.

O que aconteceu

Após a fama, ele afirmou que a paquera aumentou de forma considerável. "Naturalmente! Se você tem fama é sinal que mais gente te conhece e naturalmente a paquera vai aumentar porque você se torna mais conhecido por mais pessoas. Não acho que tem a ver com ser famoso ou não. Mas por estar em maior visibilidade", disse ele, em entrevista à revista Quem.

Ele comentou sobre como estar sendo lidar com a fama. "Gosto de atenção, sempre gostei, e ter fama era um sonho de infância. Falo isso sempre. Minha mãe dizia que nasci para chamar a atenção. O lado negativo está nas expectativas que você acaba criando e se frustrando às vezes. Nós, seres humanos, somos ansiosos, queremos tudo para ontem, e acabamos nos frustrando com as nossas próprias expectativas. Quando as expectativas são mais altas, as frustrações são mais altas".