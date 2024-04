Anderson Leonardo tem quadro de saúde atualizado por novo boletim médico

Anderson Leonardo, 52, teve um novo boletim médico divulgado na tarde de hoje, em que atualizava seu quadro de saúde.

O que aconteceu

O cantor está internado desde o dia 24 de março em um hospital do Rio de Janeiro em tratamento contra um câncer inguinal raro

No perfil oficial do Instagram do grupo Molejo, no qual ele é vocalista, o boletim foi publicado, dizendo que ele teve uma melhora e segue tomando remédios