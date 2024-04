Sister cai no choro após punição no BBB: 'Sincerão bost* que eu vou fazer'

A sister, que já havia perdido outras 50 estalecas na mesma manhã, chorou e foi consolada por Beatriz. "Eu não sabia que não podia. Falei 'produção, se não puder eu vou entender'", disse a bailarina.

Minutos depois, a sister sentou na cozinha e afirmou estar preocupada com a dinâmica do Sincerão de hoje. "Pitel vai falar isso no Sincerão hoje", afirmou. "Eu perdi 100 estalecas só agora de manhã […] Ela vai falar isso no Sincerão e eu não vou ter argumentos".

"Manda se lascar", respondeu Beatriz.

"Que Sincerão bost* que eu vou fazer: 'Aé, eu errei e amanhã eu saio linda, com a minha mala verde aqui'", disse Alane. Beatriz afirmou que a amiga não seria eliminada.