Entrevista no Mais Você com Rodriguinho foi sabonetada disfarçada

Recém-eliminado do BBB 24 (Globo), Rodriguinho, 46, foi sabatinado por Fabrício Battaglini e Thalitha Morete no Mais Você. Diferentemente do Rede BBB na noite anterior, o cantor aqui se mostrou mais cabisbaixo e arrependido, chegando a pedir desculpas por atitudes que teve com Davi Brito, 21, e Yasmin Brunet, 35.