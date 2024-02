Yasmin arma punição e planeja Tá com Nada no BBB 24: 'Vou até o fim'

Para Lucas e Pitel, Yasmin havia dito que comeria um bolo feito no VIP para ganhar mais "estalecadas" e que "vai até o fim" para colocar a casa no "Tá com Nada".

"Eu vou até o fim, porque não aguento mais, eles são sempre os anjos, os certinhos, ninguém pode mexer", disse ela, citando Matteus, Davi e as sisters do Quarto Fadas.

"Essa briga eu vou comprar com gosto", disse Lucas.

A modelo ainda disse que, se for ao Paredão por conta dessas estalecas e voltar, vai "decretar guerra contra esse quarto". "Eu vou causar nessa casa", disse.

A sister já tinha mencionado o feito anteriormente no dia de hoje. "Eu quero completar 500 estalecas por mérito meu, foi 100 até agora. Se elas quiserem votar em mim por incoerência delas, que seja", disse, na academia.

Para Pitel, ela afirmou que "não queria tomar estalecadas na frente de Alane e Beatriz", para parecer que foi "sem querer". Ela também disse para Wanessa que gosta de Beatriz e não queria prejudicar a liderança da sister.