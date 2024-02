Bia falha ao tentar se humanizar e sofre de falta de conteúdo no BBB 24

Para Leão, a ex-camelô precisa enfatizar sua trajetória pré-programa a fim de despertar a empatia do público e angariar torcida. "É como se todos já soubéssemos da vida dela. Precisa ter mais conteúdo humano, para a gente torcer por ela."

O jornalista pensa que Beatriz desperdiça uma chance valiosa de fazer a audiência se identificar com sua história de vida. "Quando ela entrou, [havia um potencial] para muita gente se identificar, porque há muitas pessoas no Brasil que trabalham com comércio popular. Poderia ser uma história bonita, mas até agora não teve. Não humanizou a personagem."

Yas: Alane e Bia precisam desvincular suas narrativas de Fernanda no BBB 24

Yas Fiorelo pensa que tanto Bia quanto Alane, 24, precisam cortar a dependência narrativa que têm de Fernanda dentro do BBB. "Elas estão ali em narrativas paralelas com a Fernanda. Precisam dela para ter o que fazer, o que falar, em termos de briga, de intriga. Isso é chato, porque, se a Fernanda sair amanhã, acabou o enredo delas."

Leão concordou com Yas. Ele traçou um paralelo da dinâmica entre as três sisters com a que vinha sendo vivenciada por Davi Brito, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. "Quando a Waness/a e a Yasmin pararam de brigar com o Davi, a força dele [no jogo] diminuiu. A Mani, esposa do Davi, disse [em entrevista] que ele é como uma massa de bolo: quanto mais bate, mais cresce. Como pararam um pouco de bater, pararam de crescer."