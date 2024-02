Fernanda cai no choro por perder prova no BBB 24: 'Precisava do dinheiro'

Fernanda acordou triste no BBB 24 (Globo) hoje (23) após perder a Prova do Líder do dia anterior, e desabafou com Rodriguinho.

O que aconteceu

Fernanda acordou e foi treinar na academia do BBB, onde começou a chorar sozinha. Alguns minutos depois, Rodriguinho chegou e perguntou o que havia acontecido.