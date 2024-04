Maria Fernanda Candido se desconstrói para viver 'A Paixão Segundo G.H.'

Maria Fernanda vive G.H., uma escultora de classe alta que mora em Copacabana Imagem: Divulgação

Narrativa intimista

No meio tempo, ainda em 2017, houve o início de um processo de um ano de ensaios, com leituras, dinâmicas, palestras e muito diálogo sobre como transpor para a tela um dos livros mais desafiadores da literatura brasileira. Lançado por Clarice Lispector em 1964, "A Paixão Segundo G.H." marca a guinada da autora para uma narrativa mais intimista, em que sua subjetividade estava profundamente intrincada com os questionamentos da personagem de G.H., que narra o livro em primeira pessoa.

"Foi o primeiro romance que a Clarice virou, saiu da terceira pessoa e foi para a primeira, foi para o "eu". Então, isso é um "eu" que não é um "eu legislador", não é um "eu ordenador", é um "eu democrático", um "eu feminino", um "eu aberto" que te chama para entrar naquilo, não importa gênero, classe social, raça, religião, nada", comentou o diretor em entrevista a Splash.

A primeira vez que eu li o livro, tinha 28 para 29 anos e foi um presente do Luiz. Essa primeira leitura foi muito impactante. Foi forte, mexeu muito comigo na época e a frase que ficou impregnada na minha vida é uma frase que carrego comigo: E a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes.

Maria Fernanda a Splash

"Eu fiquei muito com essa frase e talvez ela tenha me ajudado a ser uma pessoa mais flexível comigo mesma. Acho que mais atenta ao meu, aos meus processos e menos aos resultados. Acho que aprendi a abraçar mais meus próprios erros. A me aceitar melhor. Foi um livro que de fato promoveu muitas mudanças, muitas transformações em mim", completou a atriz.