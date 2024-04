O.J. Simpson: onde assistir a filmes e séries sobre o ex-atleta

O.J.: Made in América (Star+)

Lançado em 2016 e com direção de Ezra Edelman, o documentário foi produzido pela ESPN e soma cinco episódios de 1h30.

O material conta com depoimentos de pessoas próximas ao ex-atleta e investigadores do caso para reconstruir o que aconteceu no dia do crime.

O documentário 'O.J.: Made in America' é considerado o mais completo sobre o tema Imagem: Divulgação

Além de detalhar o julgamento, a obra também mostra o contexto racial e a ascensão e queda do personagem principal: O.J. Simpson.

Caso O.J. Simpson: Arquivos Exclusivos (Max)

O documentário, que tem duas partes, apresenta os bastidores do relacionamento de O.J. Simpson e Nicole Brown Simpson.