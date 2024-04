Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro em Cannes 2024

Destacando os veteranos, Francis Ford Coppola volta a Cannes com "Megapolis" e David Cronenberg, com ? "The Shrouds" e Jia Zhang-Ke, com "Caught by the Tides" (Feng Liu Yi Dai).

Já entre as diretoras, a iraniana Coralie Farjard disputa a Palma com "The Substance", Andrea Arnold com "The Substance" e a jovem indiana Payal Kapadia, que levou o prêmio de Melhor Documentário (o Golden Eye) de Cannes 2021 pelo tocante "A Night of Knowing Nothing", compete pela primeira vez na seleção oficial com "All We Imagine as Light". A francesa Agathe Riedinger concorre por "Wild Diamond" (Diamant Brut). Ao todo, entre 19 filmes já anunciados em competição, apenas quatro mulheres disputam a Palma.

Vale lembrar que neste ano, Greta Gerwig (de "Barbie"), presidirá o júri responsável por escolher as Palmas de Ouro e encara o desafio de premiar filmes que, como na última edição, irão fazer uma carreira tão memorável quanto os premiados de 2023, que inclui "Anatomia de Uma Queda", de Justine Triet (Palma de Ouro de Melhor Filme) e "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer (Grande Prêmio do Júri), ambos também premiados no Oscar 2024.

Na lista dos nomes mais tarimbados, "Kinds of Kindness" marca mais uma parceria do grego Yorgos Lanthimos com Emma Stone, que já estava filmado desde 2023. "Com sua atriz fetiche, Willem Dafoe, Yorgos faz sua entrada francesa na competição", declarou Fremaux.

O super aguardado Mad Max 5 "Furiosa - Uma Saga Mad Max", de George Miller, que volta a Cannes depois do morno "Era uma Vez um Gênio", que passou despercebido no evento em 2022, e depois do sucesso estrondoso de "Mad Max - Estrada da Fúria", que estreou mundialmente no festival em 2015.

George Lucas receberá uma Palma de Ouro pela carreira, o que promete ser um dos grandes eventos do festival este ano. Além disso, Cannes também abre mais uma vez espaço para as séries e exibe em pré-estreia a série "Horizon - An American Saga", dirigida por Kevin Costner, que agora é diretor adaptação da sua visão da conquista do Oeste norte-americano.