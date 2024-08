Ganhar seguidores pode ser quase tão importante quanto ganhar medalhas

Esta é a versão online da newsletter Splash TV. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso à newsletter Splash TV. Confira.

A CazéTV está fazendo uma transmissão bastante divertida dos Jogos Olímpicos de Paris. Tem as pensatas de Fernanda Gentil, as denúncias de Pedro Scooby com filtro do Instagram, a espirituosidade de Casimiro Miguel, vários especialistas e ótimas narrações.

Mas faço questão de destacar aqui uma iniciativa que é surpreendentemente simples, mas genial: o canal está incentivando seus telespectadores a seguirem os protagonistas brasileiros de cada modalidade. Só nos últimos dias, garantiu um novo séquito para o Bala Loka, da BMX, e também a espetacular equipe de ginástica artística.