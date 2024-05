Sunga do Superman mostra DC pronta para esquecer Batman de Nolan

Urgente! James Gunn publicou a primeira imagem de David Corenswet devidamente trajado como Superman. O ator protagoniza o próximo filme do personagem, que chega aos cinemas em julho de 2025.

Apesar da gola-fimose supostamente inspirada no design dos quadrinhos durante a fase Novos 52 (2011) e da textura do uniforme que remete às bolas de basquete da Spalding, a impressão inicial é bem positiva.

A pose é inusitada -Superman ajeitando as botas, enquanto observamos pela janela alguma ameaça cósmica que amedronta a população. Posso estar sendo leviano, mas a escolha das cores me fez lembrar da formidável saga dos Guardiões da Galáxia dirigida por Gunn, que também é responsável por mais esse reboot do azulão.