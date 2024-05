Sal grosso afasta pesadelos e inimigos: Márcia Sensitiva ensina como usar

Eliminar todas as influências negativas de sua família

Em uma segunda-feira, faça um círculo pequeno em sua sala com sal grosso (embaixo do sofá, por exemplo). Retire-o na terça-feira com uma vassoura e jogue no lixo.

Não atrair energias negativas

Ele pode ser benéfico ao visitar pessoas em um hospital, ir ao cemitério ou a um velório, por exemplo. Antes de sair de casa, pegue um punhado de sal grosso e coloque nos bolsos de sua calça (homem) ou dentro do sutiã (mulher), sempre nos dois lados. Dessa forma, não atrairá as energias negativas dos locais visitados. Ao chegar em casa, jogue o sal grosso no lixo.

Eliminar as energias negativas de visitas indesejadas

Quando a pessoa sair de sua casa, pegue um punhado de sal grosso e esfregue nos ombros de todas as pessoas de sua família (poderá ser por cima da roupa). Com isso, você eliminará as energias negativas vindas das pessoas indesejadas.