Davi não deve nada a ninguém e só estuda medicina se quiser

Após vencer o BBB 24 (Globo), parte dos fãs de Davi vêm cobrando que o baiano comece a estudar medicina.

No Central Splash de hoje (3), Chico Barney apontou que algumas pessoas estão usando isso para atacar o campeão do BBB 24. "Ele ganhou uma bolsa de estudos em uma dinâmica, e falou que, assim que possível, começaria a cursar medicina e esse era o seu principal plano. Tem muita gente usando essa história do desejo de Davi em ser médico para, de alguma maneira, cobrá-lo e falar que ele foi um 'embuste' no programa por ter expressado seu sonho e, agora, estão surgindo fofocas de que ele quer ser outra coisa".

"Ontem ele falou que estava esperando a faculdade ligar. E um monte de gente começou a falar: 'Mas ele não sabe que tem que fazer vestibular?'. Tem uma parte do público cobrando o Davi de consolidar esse desejo".