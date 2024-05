Virgínia Fonseca se acha a nova Hebe Camargo do SBT

Da Redação

Em O Rugido do Leão, seu quadro no programa Splash Show, Leão Lobo teceu nesta segunda-feira (27) duras críticas a Virgínia Fonseca, 25, e ao programa Sabadou com Virgínia, que ela comanda semanalmente no SBT.

A atração não tem absolutamente nada de original. "É um mexidinho de tudo o que já vimos na televisão. As brincadeiras que ela faz no programa, o jeito como aborda as pessoas, lembram muito o Serginho Groissman. Faz as mesmas perguntas que hoje se faz naqueles programas sobre sexo da internet, como o do Bruno Gagliasso [Surubaum]."