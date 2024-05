Gabigol tem todo direito de usar camisa do Corinthians durante a folga

A assessoria de imprensa do jogador chegou a dizer que a imagem não é verdadeira, mas Chico afirma que, real ou não, não é justo atacar Gabigol. "Não tem o menor cabimento. Precisamos separar o artista da pessoa física. É uma baixaria", disse.

Bárbara Saryne disse ser contra o cancelamento do jogador, mas que entende o lado da torcida. "Ele vacilou com o pessoal do Flamengo", disse. "É provocar, pedir para ter confusão. É uma traição sim".

Chico discorda: a torcida precisa ser mais razão do que emoção, diz. "Como qualquer cidadão brasileiro, ele tem o direito de usar a camisa do Corinthians quando tá tomando uma cerveja com os amigos", afirmou. "É liberdade nas horas vagas".

Tony Ramos internado

No Central Splash desta sexta-feira, Chico também comentou sobre os últimos acontecimentos no mundo dos realities e a internação do ator Tony Ramos. "Ele passou por uma cirurgia ontem para tratar um sangramento intracraniano", informou.

Chico torceu pela recuperação do ator e teceu elogios a ele. "Ele é uma das unanimidades desse país. Um dos maiores nomes da nossa TV, da nossa cultura. Um cara que todo mundo gosta e admira", afirmou. "Que dê tudo certo".