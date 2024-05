Márcio Canuto fez falta: Globo fez cobertura sem graça em show da Madonna

Durante a transmissão do show de Madonna em Copacabana, a Globo preencheu o tempo de atraso da apresentação com informações sobre a vida pessoal e carreira da cantora. Não foram feitas entrevistas com personagens no local.

"A transmissão da Globo foi interessante", disse Chico Barney, no Central Splash de hoje (6). "Eles tiveram que 'enrolar' por uma hora, foi dando uma angústia. Ficou a Kenya Sade e o Marcon Mion desfilando fatos sobre a Madonna. Só que, depois de 1h15, eles já tinham contado tudo. Daí não tinha mais o que falar da Madonna e eles começaram a falar sobre eles mesmos. 'Este é um momento muito importante para mim'. Mas não tinha mais o que falar, e eles tinham que se manifestar de alguma forma. A culpa foi da Madonna".

"Mas o que eu senti falta na transmissão da Globo foi de entrevistar as figuras", apontou Chico. "Esse espírito Márcio Canuto faltou na transmissão da Globo, porque ficou ali a Kenya e Mion trazendo mil fatos sobre Madonna, e, quando entrava o jornalismo, até ficava mais dinâmico, falavam: 'tem 1,5 milhão de pessoas, tem ponto assim, assado'. Mas eu senti falta das figuras. E daí deixou a transmissão um pouco mais fria".