Na nova casa de Juliette cabe todo o elenco do BBB

Juliette mostrou em vídeo sua nova mansão e comprovou que o pós-BBB é completamente diferente para alguns.

No Central Splash de hoje (20), Chico Barney disse ter ficado "chocado" com o tamanho da casa, apesar de a ex-BBB 21 merecer aproveitar os frutos de seu trabalho. "Cabe o elenco do BBB 21, 22, 23 e 24 nessa casa", disse. "Para ir até a cozinha, você fica sem fôlego. Tem que ter GPS só para a casa".

Chico disse que a mansão é "de muito bom gosto" e que permite até jogar bola em um dos quartos, devido ao tamanho. "É uma casa tão grande que dá para fazer diferente do BBB: a cada semana, chama alguém [a mais] para morar", brincou. "É muito maior que o estúdio da Record".