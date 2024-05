Interessado e curioso, Silvio Luiz foi pioneiro também no Twitter

Pessoas com interesses afins iam descobrindo novos mundos dentro de uma mesma obsessão. Esporte, quadrinhos, novelas, realities. Entrar na internet era como entrar em uma toca de coelho.

Posso estar sendo tapeado pelo saudosismo, mas também acredito que a comunicação era muito mais horizontal nos idos da primeira década deste século. Foi quando muita gente entrou naquele site que, pelo menos na época, era conhecido como Twitter.

Nunca foi uma rede social com um número muito grande de usuários, mas o alcance sempre foi absurdo, até incoerente com o próprio tamanho. Isso por conta das pessoas que gostavam de investir seu tempo usando o passarinho azul como uma caixa de comentários sobre a vida e tudo mais.

Artistas, políticos e especialmente jornalistas. Quando o algoritmo ainda não ditava as regras das redes, mas a busca proativa por interesses em comum, as trocas pareciam mais íntimas e fascinantes. Mas não quero parecer o tipo de cara que fala que antigamente tudo era melhor.

Silvio Luiz, a lenda da TV brasileira, entrou no Twitter em abril de 2009, aos 74 anos de idade. E deitou e rolou com a curiosidade e o interesse que eram sua marca registrada. Com a verve que narrava as partidas de futebol, narrava os programas de TV que estava assistindo, o cenário político, os problemas cotidianos.

Durante muito tempo, escrevia tudo em caixa alta. SÓ DESSE JEITO. Era o único que deveria ter essa liberdade poética, pois remetia à sua voz de trovão e a maneira como fazia suas transmissões esportivas.