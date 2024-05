Matheus Ceará brilha com filme ruim na Netflix

A história acompanha uma família particularmente fascinada pelos Estados Unidos. Para ter uma ideia, os filhos do casal interpretado por Matheus Ceará e Priscila Fantim se chamam Florida, em homenagem ao estado, e Stevenspilbi, em homenagem ao diretor de Hollywood.

Matheus é o orgulhoso dono de um parque fracassado, que tem apenas uma lagarta meio triste, cujas maiores emoções só ocorrem quando o sistema pifa e crianças saem voando para todo lado.

Tudo vai mal até que eles caem num golpe meio sem nexo organizado pelo filho do prefeito da cidade, que porventura vem a ser o próprio Mução daquelas espetaculares pegadinhas do rádio. E aí parece que as coisas vão melhorar, mas é evidente que pioram.

Não vou entrar em detalhes, não só para não entregar muitos spoilers, mas também porque é um filme tão descompromissado que se esvai na memória assim que chega ao fim.

De qualquer forma, depois de agir da maneira mais pateta possível em todas as oportunidades que surgem, logo a família chega nos Estados Unidos e vai alegremente curtir um parque de diversões.

Para o amigo leitor ter uma ideia, no clímax de 'Partiu América' os personagens vão curtir uma montanha-russa. E depois vão em outra. E logo em seguida vão numa terceira montanha-russa. E não acontece nada engraçado ou interessante para a trama, eles apenas vão três vezes seguidas na montanha-russa nos Estados Unidos.