Globo atrapalha Fernanda e Pitel com demora na estreia de programa

As ex-BBBs Fernanda e Pitel anunciaram recentemente que começarão em breve as gravações de seu talk show para a Globo.

No Central Splash de ontem (15), Chico Barney disse que o programa corre o risco de ser tornar uma "piada velha". "Na minha opinião, estão perdendo o timing, total. Eu já mal lembro da voz da Pitel [?] a brincadeira do acamada já estava velha no próprio BBB. Receio que esse programa deveria ter sido estreado na esteira para o fim [do BBB 24]", disse.

Segundo o comentarista, era possível adiantar a proposta, uma vez que Fernanda foi eliminada no meio do reality show. "Precisavam ter mantido elas na mídia de um jeito mais eloquente e mais rápido", opinou.