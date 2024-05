X-Men '97 serviu apenas para criar um problema terrível para a Marvel

Chegou ao fim hoje a primeira temporada de X-Men '97, desenho animado da Disney+ que continua a animação produzida nos anos 1990 que ajudou a popularizar os personagens para além do universo de leitores de quadrinhos.

Os 10 episódios conseguiram adaptar com maestria algumas das piores sagas dos gibis daquela década. Os produtores do desenho conseguiram fazer parecer que atrocidades como a modorrenta Inferno e a lamentável Operação Tolerância Zero eram obras-primas da nona arte. Não eram. Mas ficaram simplesmente perfeitas na série.

Pegaram o espírito geral dos quadrinhos, especialmente dos conceitos e as nuances apresentadas pelo roteirista Chris Claremont durante sua passagem de 17 anos pela revista, e transportaram para uma linguagem mais atual.