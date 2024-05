Ex-BBB Victor Hugo rebate após mulher passar mal em reality: 'Sabe riscos'

Os participantes de A Bolha, reality online do ex-BBB Victor Hugo, foram surpreendidos com uma "prova radical" no início do programa, que deixou uma das candidatas enjoada.

No Central Splash de hoje (14), Chico Barney relembrou a prova, que consistia em beber dois litros de água no menor tempo possível. Carol Versa, uma das candidatas, se retirou após a prova para vomitar.

"Mas antes de cada prova, eles são obrigados a ter sempre alguém acompanhando — e caso não tenham ninguém, precisam entregar um termo de responsabilidade por escrito", explicou Victor Hugo em entrevista ao Central.