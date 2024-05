Fã de Madonna relata emoção ao inspirar look de cantora: 'Surpreendido'

Fiz um novo mural da Madonna. 😍

Vão lá conhecer e tirar com foto com a rainha!



R Rodolfo Dantas, 40 - Copacabana

(ao lado da lanchonete Biscuit. Próximo ao Copacabana Palace e estação Cardeal Arcoverde do Metrô)



Marquem o MadonnaOnline no insta

art by ARENA

Apoio: POPSE pic.twitter.com/yiwBGiBBed