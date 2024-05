Segura, Sheherazade vira heroína de reality da Record durante ao vivo

Na edição de ontem (14) de A Grande Conquista 2 (Record), Rachel Sheherazade foi obrigada a assumir as rédeas dos participantes e mandar os dois Donos da Mansão para a Zona de Risco, uma vez que não conseguiram decidir uma indicação em comum.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (15), Chico Barney elogiou a apresentação firme na edição, e disse que Sheherazade foi um destaque positivo do reality. Segundo o colunista, a apresentadora parecia "pouco tranquila" nos primeiros episódios do programa, mas ontem teve a oportunidade de interagir com os Conquisteiros e brilhar em meio a uma situação tensa.