Atrito de Davi, Mani e família dá dose extra de drama ao pós-BBB

Até mesmo as interações ao vivo entre os dois soaram "desencontradas", diz Chico. "Todas as vezes que teve link ao vivo, eles falaram um por cima do outro, o Davi com uns comentários meio assim… Senti uma falta de sinergia", disse. "Um papo meio distante […] Está faltando um pouco de seriedade da parte do Davi".

O peso da fala de Davi se torna maior ao considerar que ele ainda não encontrou Mani, e pelo fato de existir um desentendimento entre a família do baiano e a companheira. "Tem esse drama familiar, que é típico das grandes paixões. Esse amor proibido; parece que a família não gosta da Mani, mas o Davi ama ela. A gente quer ver esse desdobramento. Eu espero que esse documento que está sendo produzido pela Globolpay explore essas questões".

"Não é nenhuma novidade", opinou Bárbara Saryne. "Quando ele estava no programa, soubemos desse atrito, que a mãe não aprovava o relacionamento".

Para a comentarista o julgamento da internet sobre o casal é precipitado. "Davi se mostra conservador […], acho que ele coloca o peso do casamento como uma palavra mais séria. Só quis dizer que ele ainda não casou, está namorando, se conhecendo".

Segundo a colunista, o reencontro dos dois ainda pode estar sendo organizado pela produção da Globo.