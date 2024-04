BBB 24 foi justo em reconhecer Gnomos como protagonistas na final

Se Davi, Matteus e Isabelle eram as grandes estrelas da noite de ontem (16) no BBB 24 (Globo), chamou a atenção o destaque que a produção do reality deu a alguns eliminados.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Nos VTs, só dava Fernanda, Pitel, Rodriguinho. O pessoal brilhou", comentou Chico Barney no Central Splash de hoje (17). "Mostraram 127 horas, a amizade deles? Por mais que tenham saído há mais de mês, acho que teve um reconhecimento na final. O público não deu esse reconhecimento, mas a produção deu essa moral".