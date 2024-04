Isabelle assume vibe 'Beatriz do Brás' e revela ser grande atriz após final

Segundo o comentarista, Isabelle entrou no jogo com uma estratégia de "sumir" — o que é válido —, e conseguiu ser fiel a ela até a final. "Para todo mundo que diz que ela era anti-jogo, que não jogava: ela tinha um jogo, sim. Jogou pra caramba. Era um jogo chato, escondido. [Mas] Ela conseguiu ficar no BBB 100 dias e não se expôr. Isso poucas coisas conseguem", disse.

A "verdadeira Isabelle" só veio à tona, segundo ele, no Bate-Papo BBB. "Para mim, ela é uma das surpresas dessa final, com essa revelação de que era uma pessoa completamente diferente", avaliou.

Lucas Pasin também disse estar contente com a mudança de postura da sister. "Ficou claro que a maior atriz dessa edição era a Isabelle. Pensávamos que era Alane ou Beatriz, mas era ela; a que segurou um personagem sem que ninguém descobrisse", avaliou.

"Era tudo parte do personagem", continuou. "Ela parece combinar muito mais com Beatriz e Alane do que mostrou dentro do jogo. […] Se fosse um prêmio de Oscar, Isabelle ganhava, porque conseguiu segurar a atuação".