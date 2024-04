Tadeu Schmidt provou no BBB 24 que nasceu para fazer programas de auditório

Chico afirmou que o programa o lembrou dos "bons tempos de Gugu Liberato", disse que Tadeu tem "um caminho" no meio, e elogiou o saldo final do apresentador no reality. "Essa foi a melhor edição do Tadeu", disse.

"Tadeu, ontem, estava em seu lugar mais confortável como apresentador. Homenageando, lembrando coisas boas, sendo saudosista", acrescentou Lucas Pasin. "Brilhou".

Segundo Pasin, a edição chega à final com a "missão cumprida" de ser melhor do que as duas últimas edições. "Esse BBB precisava se firmar de novo como um programa de sucesso que é, e conseguiu", disse. "Com todos os participantes importantes para a construção da história [?], esse BBB reascendeu o amor do público pelo BBB, que vinha apagando".

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Rivalidade com Wanessa Camargo Reprodução/Globoplay Tretas com quase toda a casa Reprodução/Globoplay Jogar mais com razão que emoção Reprodução/Globoplay Pensar no jogo e não na fama Reprodução/Globoplay Manter suas alianças Reprodução/Globoplay Entrar pelo Puxadinho Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

