Beatriz forçou tanto que sairá com rejeição pelo Brasil do Brasil

Não foi um problema para o público quando ela fez isso com personagens menos populares da trama, como Fernanda e Pitel. Até então, ela ainda tinha apoio popular.

A coisa mudou de figura quando entrou em rota de colisão com Davi, o favorito da temporada. Aí parte da audiência agiu como se estivesse abrindo os olhos. Mas a única coisa que mudou foi quem reclamou dela.

Beatriz será sempre uma das personagens mais emblemáticas do BBB 24, e até por isso talvez tenha que encarar uma certa rejeição justamente do Brasil do Brasil que ela tanto fez questão de repetir sem parar durante esses três meses. Como ela também diria, "adoooro".

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

Foi responsável a maneira como a Globo avisou Buda sobre o imbróglio com agora sua ex-esposa. Era uma situação difícil de abordar, mas acho que contornaram bem no bate-papo com o eliminado.