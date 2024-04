Fernanda diz que não busca fama, mas pode investir em carreira artística

Fernanda revelou que pode investir na carreira artística após chamar a atenção do público ao contar histórias de filmes no BBB 24 (Globo). Em enrevista, pontuou o que gostaria de fazer e salientou que estudaria se fosse seguir no ramo da atuação.

O que aconteceu

A confeiteira confessou que o amor pelo universo televisivo incentivou a inscrição no reality. "Uma coisa que eu sempre gostei foi do mundo da TV, porque, na época em que trabalhava com televisão, os pagamentos eram realmente bons. Eu falava: 'Caramba! Que legal!'. Gosto de fazer isso'", disse à Quem.