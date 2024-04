Lucas Buda quer encontrar ex para conversar: 'Seguir da melhor forma'

Não sei como as coisas estão, respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar e trocar ideia, para se resolver da melhor forma para mim e para ela. Lucas Buda

Assistiu a cenas que mostraram a sua aproximação com Pitel no confinamento: "Sempre tentei manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente."

Comentou sobre a rivalidade com Davi no jogo: "Acho que o Davi é um bom jogador. É um cara que se posiciona, o que me forçou a jogar contra ele. A minha participação no programa não seria a mesma se ele não estivesse lá."

Negou que a aproximação com os Camarotes da casa aconteceu por interesse: "A gente se aproximou naturalmente. Se estivesse com medo ou tentando chegar neles por conta dos seguidores, isso não tinha acontecido."

Descobriu que está conhecido por porte do público por "Lucas Calabreso" — devido a uma treta que teve com Davi: "Esse era um receio! Vou batalhar muito para mudar isso", brincou.