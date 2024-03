Sem moral? Tadeu decepciona com outra bronca sem punição

A trajetória de Leidy no BBB 24 merece elogios. Saiu com uma rejeição exagerada por ter ido contra o favorito. Depois de um começo meio apagado, conseguiu fazer história com pelo menos duas participações históricas no Sincerão. Parte do público ainda não conseguiu valorizar sua passagem, provavelmente por conta da paixão que costuma mover o reality. Mas daqui a um tempo Leidy será lembrada com carinho por mais gente e suas peripécias serão narradas em verso e prosa.