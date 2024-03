Leidy fica chocada ao saber de fofoca envolvendo Lucas Buda: 'Babado!'

Chocada, Leidy gritou: "Gente, que babado! Mentira!"

A ex-sister comentou que uma "luzinha" sobre o assunto se acendeu em sua cabeça nesta semana — quando Buda não recebeu a foto da esposa em uma ação de Páscoa.

Ela comentou: "Eu comecei a associar... Ele foi Líder três vezes, tinha foto dela lá no Líder. Ela não ia ligar de mandar uma foto com ele [para a ação]."

Camila anunciou o fim do casamento com Lucas após o início dos flertes do professor e Pitel. A professora de História, que entendeu tudo como traição, quis colocar um ponto final na relação de 15 anos com o rapaz ainda confinado.

Desde o anúncio do término, Camila viu crescer sua popularidade na internet. Ela já soma mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e tem feito publicidades com grandes marcas.