Eliminada do BBB 24, Leidy se arrepende de jogar mala de Davi na piscina

Leidy Elin, eliminada no 14º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e comentou sobre os desentendimentos com Davi na casa.

O que aconteceu

No programa, Leidy assistiu ao momento em que jogou a mala de Davi na piscina. Ela comentou a ocasião e disse que se arrependeu da atitude.