Davi fica sem lugar até no pódio dos melhores amigos

Raquele sairá com uma porcentagem alta no paredão dessa semana, um resultado injusto, mas normal pela configuração do jogo. É a torcida do Davi quem dá as cartas. Mas é importante registrar que Raquele fez um bom BBB e merece sucesso e boa repercussão em sua turnê pós-eliminação. Queremos vê-la cantando nos programas!

Tá na xepa

A bronca do Tadeu na semana passada e a dinâmica meia boca atrapalhou bastante o tradicional bom entretenimento na madrugada de segunda-feira. Pelo menos deu pra dormir mais cedo.