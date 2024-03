Buda escapa do paredão de novo e sua situação só piora

Paredão quádruplo deve diminuir o índice de rejeição da Leidy, que não merece mais esse trauma depois de tudo que vai precisar lidar com a alta temperatura das torcidas.

Tá na xepa

A proximidade do fim do BBB 24 está me deixando deprimido. Globo deveria manter o programa no ar até setembro, quando começa A Fazenda.