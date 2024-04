Frutas podres, louvores e paranoia: Beatriz podia ter saído antes

Impossível não elogiar Davi, que com todos os percalços no começo da temporada conseguiu se mostrar como o participante mais trabalhador da história do formato no Brasil. Nunca houve uma reta final como essa, e devemos isso a ela.

Tá na xepa

Os quadros de humor dessa temporada, comandados por Marcos Veras e Luís Miranda, foram no geral bem fraquinhos. Mas os últimos episódios de ambos foram ótimos, com interações divertidas entre os eliminados com Luís Miranda e o elenco do Mesacast com Veras.