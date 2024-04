Contra tudo e contra todos, Davi salvou o BBB e a TV aberta

Os quadros de humor de Marcos Veras e Luís Miranda não funcionaram na maior parte do tempo. Principalmente o do Veras, que fugia completamente da narrativa do programa para entrevistar celebridades aleatórias no cenário do programa. Talvez fizesse sentido em algum outro programa da grade, de preferência um que eu não assista.

Tá no VIP

O Mesacast BBB foi o grande acerto da temporada entre os produtos derivados do reality. Mesmo com o elenco de apresentadores irregular, com alguns muito bons e outros nem tanto, o programa conseguiu expandir a experiência do BBB 24 institucionalmente, aproveitando um formato que outros canais já faziam há tempos.